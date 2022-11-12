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Тысячи жителей ДНР остались без света
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Тысячи абонентов оказались отключены от электроэнергии из-за обесточенных трансформаторных подстанций, заявили в министерстве угля и энергетики ДНР. Согласно сообщению ведомства в... ПРАЙМ, 12.11.2022
энергетика, регионы, экономика, новости, днр, электроэнергия, регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Тысячи абонентов оказались отключены от электроэнергии из-за обесточенных трансформаторных подстанций, заявили в министерстве угля и энергетики ДНР.
Согласно сообщению ведомства в телеграм-канале, сейчас в республике не работает 98 подстанций, из-за чего без света остаются более восьми тысяч человек.
На прошлой неделе более десяти населенных пунктов в Херсонской области остались без электричества и воды после теракта на высоковольтной линии Берислав-Каховка, организованного Киевом.
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