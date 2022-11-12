МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Тысячи абонентов оказались отключены от электроэнергии из-за обесточенных трансформаторных подстанций, заявили в министерстве угля и энергетики ДНР. Названы четыре бытовых прибора, "тайно похищающие" электричество

Согласно сообщению ведомства в телеграм-канале, сейчас в республике не работает 98 подстанций, из-за чего без света остаются более восьми тысяч человек.

На прошлой неделе более десяти населенных пунктов в Херсонской области остались без электричества и воды после теракта на высоковольтной линии Берислав-Каховка, организованного Киевом.

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