МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Аукцион на Байкальский нефтегазовый участок недр федерального значения, расположенный на территории Сахалинской области и частично в заливе Байкал Охотского моря, состоится 27 декабря, следует из данных торгов. "Дочка" ННК получила участок углеводородов рядом с "Роснефтью" на Сахалине

Ранее, в октябре, правительство России распорядилось провести аукцион на этот участок в 2022 году.

Согласно материалам торгов, дата начала подачи заявок — 11 ноября, окончания — 7 декабря, а сам аукцион состоится 27 декабря.