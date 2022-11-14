Объявлен аукцион на Байкальский нефтегазовый участок недр в Охотском море
Аукцион на Байкальский нефтегазовый участок недр в Охотском море назначен на 27 декабря
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Аукцион на Байкальский нефтегазовый участок недр федерального значения, расположенный на территории Сахалинской области и частично в заливе Байкал Охотского моря, состоится 27 декабря, следует из данных торгов.
Ранее, в октябре, правительство России распорядилось провести аукцион на этот участок в 2022 году.
Согласно материалам торгов, дата начала подачи заявок — 11 ноября, окончания — 7 декабря, а сам аукцион состоится 27 декабря.
https://1prime.ru/energy/20221114/838809596.html
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