МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Франция рискует остаться грядущей зимой без электричества, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные сетевого оператора RTE. Глава МИД Франции призвала Европу к автономии от США

Авторы публикации предупреждают, что зимой могут происходить отключения на несколько дней в связи с ремонтом и техническим обслуживанием АЭС.

Заметив нехватку электроэнергии, RTE сразу же запустит на три дня "красное" предупреждение, чтобы вынудить пользователей максимально сократить потребление электричества.

По словам главы RTE Ксавье Печачика, отключения света французам не грозит лишь в одном случае — если зимой "будет жарко", а при "обычных" зимних температурах плановых отключений избежать не удастся.

Bloomberg отмечает, что около половины АЭС госкомпании Electricite de France SA в настоящий момент находятся в стадии ремонта и технического обслуживания, и это обстоятельство превращают Францию из традиционного экспортера электроэнергии в импортера. Уточняется, что к сегодняшнему дню компания запустила только 31 из своих 56 имеющихся атомных реакторов.