МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая TotalEnergies завершила совместное с американским нефтегазовым гигантом ConocoPhillips приобретение 8,16% доли энергетической компании Hess в концессии Waha в Ливии, сообщает TotalEnergies в пресс-релизе. Эксперты назвали главную причину роста цен на газ в Европе

"TotalEnergies завершила совместное с ConocoPhillips приобретение 8,16% доли, принадлежащей компании Hess в концессиях Waha в Ливии. В результате этой сделки доля TotalEnergies в этих концессиях увеличилась с 16,33% до 20,41%", — говорится в релизе компании.

TotalEnergies отмечает, что это приобретение отражает стремление TotalEnergies поддержать Национальную нефтяную корпорацию Ливии (National Oil Corporation, NOC) в ее усилиях по восстановлению и увеличению добычи нефти в стране. Также компания добавила, что она совместно со своим партнером Gecol согласовала местоположение и коммерческие условия для запуска проекта солнечной электростанции мощностью 500 МВт к югу от Мисураты. В Германии завершили строительство первого СПГ-терминала

В 2019 году компания TotalEnergies подписала с NOC и правительством Ливии соглашения о вхождении TotalEnergies в концессионные проекты Waha в бассейне Sirte на суше Ливии. В 2018 году TotalEnergies приобрела у компании Marathon 16,33% долю в шести концессиях Waha.Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Работает в 13 странах. На 30 июня численность сотрудников составляла около 9,4 тысячи человек.