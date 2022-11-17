АНКАРА, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в самолете по возвращении из Индонезии, что ведет с президентом России Владимиром Путиным обсуждение строительства АЭС в турецком Синопе наподобие "Аккую". Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки"

"Я могу сказать, что мы находимся в хорошем положении с точки зрения энергетики. Мы ни в ком не нуждаемся. Особенно после того, как через 2-3 года будет завершено строительство АЭС "Аккую", у нас там будет очень серьезный потенциал. Затем я также обсуждаю с господином Путиным вопрос о Синопе", — сказал он

Эрдоган выразил надежду на постройку на АЭС четырех реакторов, "а может, и больше, чем в Аккую".

"Как только мы их получим, у Турции больше не будет проблем с энергией. Мы будем в гораздо лучшем положении. И мы легко можем начать экспортировать энергию", — отметил он.