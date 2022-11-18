МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Индонезии Pertamina Hulu Energi (PHE) начинает "тотальную и агрессивную" разведку новых топливных местонахождений для обеспечения страны энергией на фоне кризиса, передает агентство ANTARA. Власти Индонезии ожидают строительства завода Tesla в стране

По словам директора PHE по разведке Мухаррама Джайи Пангурисенга, масштабные и агрессивные исследования исторически давали наилучшие результаты.

"На сегодняшний день компания завершила бурение 15 разведочных скважин и находится в процессе бурения еще пяти. Это масштабное бурение уже дало результаты в виде новых ресурсов", — приводит агентство его слова.

Пангурисенг добавил, что PHE внедрила несколько технологических инноваций при проведении разведки, в том числе широкополосную морскую 2D-сейсмическую съемку с самым качественным разрешением. По его словам, работы будут вестись в Индонезии и за границей.

В течение последних месяцев правительство Индонезии принимало меры для стимулирования инвестиций в нефтегазовый сектор. Это связано с масштабным топливным кризисом в стране — спрос на нефть превышает предложение. Сейчас потребление продуктов нефти в Индонезии составляет 1,4-1,5 миллиона баррелей в сутки. Внутреннее же производство составляет около 0,6 миллиона баррелей в сутки. Разницу в 0,8-0,9 миллиона баррелей Индонезия пытается компенсировать импортом нефти, однако мировое повышение цен на ресурс ставит правительство в тяжелое положение.