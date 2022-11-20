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По всей Украине проведут плановые отключения электроэнергии
Энергетика
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По всей Украине в воскресенье проведут плановые отключения света, сообщила НЭК "Укрэнерго" в своем телеграм-канале. Как отмечается, электроэнергия будет отключена во всех регионах... ПРАЙМ, 20.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. По всей Украине в воскресенье проведут плановые отключения света, сообщила НЭК "Укрэнерго" в своем телеграм-канале.
Как отмечается, электроэнергия будет отключена во всех регионах страны. Дополнительных аварийных отключений не ожидается.
В субботу операторам удалось смягчить меры по ограничению энергопотребления, добавили в компании.
Ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко предложил жителям Украины покинуть страну на несколько месяцев в связи с проблемами с энергообеспечением.