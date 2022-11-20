МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. По всей Украине в воскресенье проведут плановые отключения света, сообщила НЭК "Укрэнерго" в своем телеграм-канале. Украинцам предложили покинуть страну ради экономии электричества

Как отмечается, электроэнергия будет отключена во всех регионах страны. Дополнительных аварийных отключений не ожидается.

В субботу операторам удалось смягчить меры по ограничению энергопотребления, добавили в компании.

Ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко предложил жителям Украины покинуть страну на несколько месяцев в связи с проблемами с энергообеспечением.