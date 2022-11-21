МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США выросло по итогам третьей недели подряд. Относительно высокие цены на нефть способствуют ускорению буровой активности. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. "И треснул мир напополам": почему нефтяной потолок обречен на провал

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 12-18 ноября выросло на три единицы, до 782 единиц, максимума с марта 2020 года.

Таким образом, число действующих нефтяных и газовых буровых установок оказалось на 219 единиц, или 39%, выше уровня годичной давности.

Число нефтяных буровых установок на отчетной неделе увеличилось на одну единицу, до 623 единиц, самого высокого уровня с марта 2020 года. Число газовых буровых установок выросло на две единицы, до 157 единиц.