МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Трейдеры в Евросоюзе стараются заранее закупить российское дизельное топливо до вступления в силу эмбарго на нефтепродукты, пишет Reuters. СМИ: Британия закупает российскую нефть, называя импортерами другие страны

Такой тренд связан с ограниченностью других источников поставок для ЕС, объясняет агентство.

Как свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию кораблей Refinitiv, в ноябре доля российского дизеля в общем объеме поставок в Евросоюз увеличилась до 44 процентов по сравнению с 39 процентами в октябре. При этом хранилище "Амстердам-Роттердам-Антверпен" в первой половине текущего месяца закупило у России на 126 процентов больше топлива, чем месяцем ранее – 215 тысяч баррелей в сутки, рассказала аналитик Vortexa Памела Мунгер.

Западные страны ввели масштабные ограничительные меры в отношении России в связи с началом спецоперации на Украине. Часть мер затронула энергетическую отрасль. Так, шестой пакет санкций ЕС предполагает постепенный отказ от импорта российской нефти. Эмбарго на нефтепродукты начнет действовать в полную силу с 5 февраля.