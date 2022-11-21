МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Работы по запуску реактора второго энергоблока Белорусской АЭС идут в соответствии с программой, строительно-монтажная готовность блока составляет более 96%, заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. Строительство новых блоков АЭС "Эль-Дабаа" начнется в 2023 году

"Проводятся пуско-наладочные работы, строительно-монтажная готовность второго энергоблока составляет более 96%. Работы проводятся в строгом соответствии с программами, которые приняты, и с задачами, которые предусматриваются. Все в свое время", — сказал Каранкевич журналистам на полях форума "АТОМЭКСПО" в Сочи.

Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Минэнерго Белоруссии 10 июня прошлого года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.