Путин увеличил налоговую нагрузку на нефтегазовую отрасль
Путин подписал закон, повышающий налоговую нагрузку на нефтегаз в 2023-2025 годах
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий повышение налоговой нагрузки на российскую нефтегазовую отрасль в ближайшие три года. Текст опубликован на интернет-портале правовой информации.
Так, согласно документу, "Газпром" будет дополнительно выплачивать 50 миллиардов рублей в месяц в период с 2023 по 2025 год. Таким образом за трехлетний период размер допвыплат компании составит 1,8 триллиона рублей.
Кроме того, ставку НДПИ на добычу газа скорректируют раньше запланированного срока: с 1 января, а не с 1 июля.
Налог на прибыль для экспортеров СПГ в плановые три года повысят до 34 процентов. Речь идет о поставщиках, осуществивших до конца текущего года экспорт как минимум одной партии. Также будет увеличен НДПИ на нефть и уголь, кроме бурого. В то же время сохраняется ценовая скидка при расчете демпфера на бензин.
Ожидается, что все эти меры позволят повысить объемы доходов российского бюджета в 2023-2025 годах.
https://1prime.ru/energy/20221121/838893381.html
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