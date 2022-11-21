МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий повышение налоговой нагрузки на российскую нефтегазовую отрасль в ближайшие три года. Текст опубликован на интернет-портале правовой информации. Путин продлил действие пониженной ставки НДС на авиаперевозки через Москву

Так, согласно документу, "Газпром" будет дополнительно выплачивать 50 миллиардов рублей в месяц в период с 2023 по 2025 год. Таким образом за трехлетний период размер допвыплат компании составит 1,8 триллиона рублей.

Кроме того, ставку НДПИ на добычу газа скорректируют раньше запланированного срока: с 1 января, а не с 1 июля.

Налог на прибыль для экспортеров СПГ в плановые три года повысят до 34 процентов. Речь идет о поставщиках, осуществивших до конца текущего года экспорт как минимум одной партии. Также будет увеличен НДПИ на нефть и уголь, кроме бурого. В то же время сохраняется ценовая скидка при расчете демпфера на бензин.

Ожидается, что все эти меры позволят повысить объемы доходов российского бюджета в 2023-2025 годах.