ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — ПРАЙМ. Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии введут в тестовую эксплуатацию не ранее 11 декабря, а регулярное производство электричества начнется не ранее конца января 2023 года, сообщает компания-оператор АЭС Teollisuuden Voima (TVO). Uniper не планирует строить новые АЭС в Швеции

Ранее сообщалось, что регулярное производство электроэнергии на третьем реакторе АЭС Олкилуото начнется 14 декабря.

Как сообщала TVO 18 октября, во время работ по техническому обслуживанию и контролю были обнаружены повреждения внутренних частей насосов питательной воды, расположенных в машинном зале "Олкилуото-3", что и стало причиной задержки ввода в эксплуатацию.

"По информации консорциума поставщиков станции Areva-Siemens, производство электроэнергии будет продолжено не ранее 11 декабря 2022 года, и, таким образом, регулярное производство электроэнергии начнется не ранее конца января 2023 года", — говорится в сообщении TVO.

Уточняется, что окончательные результаты исследования поломки и детальный график ввода станции в эксплуатацию должен быть получен не позднее декабря.

Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" был запущен в тестовую эксплуатацию в апреле.

Планируется, что АЭС "Олкилуото-3" будет производить примерно 14% потребности Финляндии в электроэнергии.

АЭС "Олкилуото" — атомная электростанция в Западной Финляндии. Станция расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на острове Олкилуото. Два уже действующих реактора производят 16% потребляемой Финляндией энергии.