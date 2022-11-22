МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Бурунди хочет при помощи России развивать у себя атомную энергетику и строить АЭС, для этого власти страны подписали соглашение с российской госкорпорацией "Росатом", заявил РИА Новости министр водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности Ибрагим Увизейе. Новая АЭС в Финляндии начнет поставку энергии с задержкой на месяц

"Мы здесь, в России, для того, чтобы рассмотреть эти новые идеи. Мы хотели бы, чтобы у нас была атомная энергетика в нашей стране. Именно эта причина сподвигла нас к подписанию двух соглашений с "Росатомом": меморандума о взаимопонимании, подписанном в прошлом году, и дорожной карты, подписанной здесь", — сказал Увизейе на полях форума "АТОМЭКСПО", отвечая на вопрос о желании развивать дальнейшее сотрудничество с РФ в области атомной энергетики и строительстве АЭС.

Соглашения были нужны и для того, добавил он, чтобы граждане Бурунди учились в России и становились компетентными специалистами в этой сфере. В дальнейшем это приведет к тому, что в стране появится атомная энергетика.

"Мы подписали дорожную карту, которая позволит понять, как мы будем работать в дальнейшем, начиная с сегодняшнего дня, чтобы развивать наше сотрудничество. Почему? Потому что наша страна хочет иметь больший суверенитет, сегодня мы развивающаяся страна, а стремимся к тому, чтобы быть в числе развитых стран", — добавил министр.

Для достижения этой цели, подчеркнул Увизейе, Бурунди нужна атомная энергетика, поскольку она безопасна.