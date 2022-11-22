СОЧИ, 22 ноя — ПРАЙМ. Специалисты российской атомной отрасли замыслили создать мобильную версию атомной станции малой мощности до 10 МВт "Шельф-М", рассказал первый заместитель генерального директора "Росатома" — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров. "Росатом" выразил надежду на быстрое решение вопроса о второй АЭС в Турции

В портфеле "Росатома" есть набор атомных станций малой мощности — от единиц до сотни мегаватт, отметил Комаров, выступая во вторник на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо-2022". В этом наборе есть и реакторная установка "Шельф-М" мощностью около 10 МВт.

Эта установка очень проста в обслуживании, ее можно практически полностью собрать на заводе и перевезти к точке сборки с минимальным количеством строительных операций.

"Более того, мы сейчас думаем над тем, как попробовать сделать именно мобильную версию — естественно, с соблюдением всех требований по безопасности", — добавил Комаров.