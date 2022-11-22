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Во Франции разрешили заправлять машины маслом от фритюра
Энергетика
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Власти Франции поддержали идею заправлять автомобили использованным маслом от фритюра вместо топлива, сообщил телеканал BFMTV. Согласно сообщению, с такой инициативой выступила... ПРАЙМ, 22.11.2022
авто, энергетика, бизнес, новости, топливо, франция, автомобили
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Власти Франции поддержали идею заправлять автомобили использованным маслом от фритюра вместо топлива, сообщил телеканал BFMTV.
Согласно сообщению, с такой инициативой выступила фракция "зеленых". Сперва предложение одобрило национальное собрание, а затем и сенат.
При этом будет действовать ряд ограничений. Так, заменять топливо на масло смогут только только определенные автопарки. Частным владельцам такая мера будет недоступна.
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