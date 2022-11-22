МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Власти Франции поддержали идею заправлять автомобили использованным маслом от фритюра вместо топлива, сообщил телеканал BFMTV. Россияне стали оформлять автомобильные кредиты на рекордный срок

Согласно сообщению, с такой инициативой выступила фракция "зеленых". Сперва предложение одобрило национальное собрание, а затем и сенат.

При этом будет действовать ряд ограничений. Так, заменять топливо на масло смогут только только определенные автопарки. Частным владельцам такая мера будет недоступна.

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