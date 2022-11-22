"Росатом" в 2022 году заключил 12 контрактов на поставки урана
"Росатом" в 2022 году заключил 12 контрактов на поставки урана с заказчиками из семи стран
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СОЧИ, 22 ноя — ПРАЙМ. "Росатом" в текущем году заключил 12 контрактов на поставки урановой продукции с заказчиками из семи стран, сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.
"За период с начала 2022 года мы заключили 12 контрактов на разные поставки разной урановой продукции с заказчиками из семи стран мира. Работа продолжается", — сказал Комаров на брифинге в рамках международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи.
Он не уточнил суммарный денежный эквивалент заключенных контрактов.
В 2021 году "Росатом" подписал 31 новый контракт на поставки урановой продукции с заказчиками из семи стран.
https://1prime.ru/energy/20221122/838909314.html
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