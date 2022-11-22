СОЧИ, 22 ноя — ПРАЙМ. Безопасный, экологически щадящий проект "Росатома" по добыче урана, планируемый к реализации в Намибии, имеет большой потенциал как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения создания нескольких тысяч рабочих мест в этой стране, заявил первый замгендиректора госкорпорации — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров. "Росатом" может предложить Индонезии проект плавучей АЭС

"Речь идет о способе добычи урана методом скважинного подземного выщелачивания. Это метод, которым мы работаем на территории России, это экологически абсолютно чистый метод, который не загрязняет окружающую среду", — сказал Комаров на брифинге в рамках международного форума "Атомэкспо-2022".

По словам Комарова, с точки зрения экономических интересов Намибии это может оказаться очень серьезным проектом.

"Это проект, который в перспективе имеет возможность инвестиций до полумиллиардов долларов. Это проект, который в состоянии поднять ВВП Намибии примерно на 1-2%. Это проект, который даст порядка 600 рабочих мест на самом месторождении и до 20 тысяч рабочих мест в смежных отраслях. Это будут в основном высокооплачиваемые рабочие места", — пояснил Комаров.

Что касается Танзании, то "Росатом" планирует через несколько лет начать добычу урана там на месторождении Мкуджу Ривер, отметил Комаров. "Мы развернули на сегодняшний день уже очень серьезную работу на этом месторождении", — сказал он. По словам Комарова, даже нынешний относительно низкий уровень мировых цен на уран позволит вполне рентабельно добывать там этот металл.

"Мы считаем, что за ближайшие несколько лет (Танзания) пройдет все фазы предварительного инвестирования", — сказал Комаров. В Танзании, так же, как и в Намибии, уран намечено добывать методом скважинного подземного выщелачивания.