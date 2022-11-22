МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Нигерийская государственная нефтяная компания NNPC во вторник начала бурение на нефтегазовом месторождении в северной Нигерии, открытом в 2019 году, сообщает агентство Reuters со ссылкой на президента Нигерии Мохаммаду Бухари. Иран установил рекорд по экспорту нефти

"NNPC во вторник начала бурение на нефтегазовом месторождении на севере Нигерии", — пишет агентство. Прямая цитата Бухари по этому поводу не приводится.

Президент Нигерии, слова которого приводит Reuters, отмечает, что в проекте участвуют только национальные нигерийские компании, такие как NNPC и Sterling Global Oil, а также специальная Комиссия по развитию дельты реки Нигер. Бухари говорит, что страна привлечет инвестиции в размере около трех миллиардов долларов, и связывает успех проекта с действиями государственных органов страны.

"Поэтому заслуга нашей администрации состоит в том, что в то время, когда аппетит к инвестициям в ископаемые источники энергии практически нулевой, в сочетании с проблемами местонахождения (месторождения — ред.), мы смогли привлечь инвестиции в размере более трех миллиардов долларов в этот проект", — сказал Бухари на церемонии открытия проекта.

Reuters замечает, что Нигерия уже много лет ищет залежи нефти в пограничных бассейнах на относительно бедном севере страны. Отмечается, что компания NNPC впервые объявила об обнаружении промышленных объемов нефти, газа и конденсата на северо-востоке Нигерии в 2019 году. Агентство подчеркивает, что месторождение содержит более миллиарда баррелей нефти и 14 миллиардов кубических метров газа.