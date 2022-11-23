МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Группа компаний "Москабельмет" разработала зарядные станции для электромобилей, изготовленные полностью из отечественных комплектующих, продукт предназначен для городского и промышленного использования, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Tesla повысила страховые льготы на электромобили в Китае

"Новая разработка компании предназначена для зарядки аккумулятора электромобилей на городских или промышленных объектах, а также в домашних условиях. Одно из преимуществ устройства – компактность, оно весит 15 килограммов, его можно разместить на стене или другой вертикальной поверхности. Кроме того, благодаря влаго- и пылезащитным свойствам станцию можно использовать во всех климатических зонах страны. Также для оплаты потребленной электрической энергии разрабатывается мобильное приложение. Устройство полностью изготовлено из отечественных комплектующих, некоторые из которых произведены на предприятиях группы компаний "Москабельмет", – рассказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Как отметили в пресс-службе, программная часть зарядной станции разработана в "МосИТЛаб", зарядный кабель – на заводе "Москабель", конструкция корпуса станции распечатана на 3D-принтере, расположенном на территории "Москабельмета", остальные комплектующие также произведены на локализованных в России предприятиях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проблемы из-за ухода импортных компаний в Москве решены уже практически во всех сферах экономики – по комплектующим, поставщикам, замещениям, импортозамещению.