МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг энергокомпании "Фортум" на уровне "A+(RU)" со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства. Спрос на биржевые облигации "Русгидро" превысил 60 миллиардов рублей

"Кредитный рейтинг ПАО "Фортум" обусловлен сильным операционным риск-профилем. При этом сильный бизнес-профиль характеризуется низкими рисками поставщиков, низкими ценовыми и сбытовыми рисками, а также очень высоким качеством основных средств. Дополнительную поддержку операционному риск-профилю оказывают высокий уровень корпоративного управления и осуществление деятельности в развитых регионах с высокими кредитными рейтингами, присвоенными АКРА", — поясняется в сообщении.

Однако, поясняет агентство, оценки операционного риск-профиля сбалансированы средней рыночной позицией компании, средней долговой нагрузкой и средним показателем обслуживания долга.

Также отмечается, что "в текущих непростых экономических условиях компания сохраняет устойчивое финансовое положение". АКРА полагает, что объемы продаж электричества в нынешнем году останутся примерно на уровне 2021 года и составят 36–37 ТВтч энергии, продажи мощности увеличатся на 10% до 4,5-5 ГВт (из-за консолидации ветрогенерирующих активов), а продажи тепла сократятся на 12% до 12,5-13 миллионов Гкал в связи с более теплой погодой в Челябинской и Тюменской областях, а также за счет продажи Аргаяшской ТЭЦ в сентябре 2021 года.

При этом падение объема продаж тепла будет компенсировано индексацией тарифов на тепло и положительной динамикой по остальным сегментам. По итогам года выручка и прочий операционный доход компании, по оценкам агентства, увеличатся на 3,5-4% и составят 84-85 миллиардов. Показатель FFO до чистых процентных платежей и налогов ожидается на уровне прошлого года, это 33-34 миллиарда.

Капитальные затраты "Фортума" в 2022 году могут увеличиться в 2,5-3 раза относительно прошлогоднего показателя и останутся примерно на этом уровне в 2023 году, после чего начнут снижаться. Кроме того, АКРА полагает, что в этом году дивидендные выплаты производиться не будут, а с 2023 года они окажутся умеренными (по предположению агентства, совокупным объемом 10 миллиардов рублей ежегодно). На основе этих допущений АКРА ожидает, что энергокомпания будет генерировать положительный FCF в ближайшие годы.