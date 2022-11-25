БИШКЕК, 25 ноя — ПРАЙМ. Киргизия начала строительство малых гидроэлектростанций на своей территории, сообщил в пятницу на первом Народном Курултае (собрании старейшин) президент республики Садыр Жапаров. Киргизия разработает свои месторождения железной руды

"Уже начато строительство нескольких малых ГЭС. Некоторые из них будут введены в эксплуатацию в ближайшее время. Мы обязательно выведем страну из энергетического кризиса и станем ведущей страной, которая экспортирует электроэнергию, а не покупает ее за границей", — заявил глава государства.

По словам Жапарова, несмотря на экономические трудности, Киргизия также приступила к строительству крупной ГЭС "Камбар-Ата-1".

"Начало строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, будущего флагмана кыргызской энергетики, является большим шагом на пути к энергетической независимости страны. Даст бог, достроим и введем ее в эксплуатацию", — подчеркнул он. Глава государства добавил, что у властей есть планы по строительству других подобных крупных стратегических ГЭС.

Камбар-Атинская ГЭС-1 должна стать одной из крупнейших в Азии. Проект предусматривает строительство каменно-набросной плотины высотой 256 метров и ГЭС с установленной мощностью 1860 МВт, со среднемноголетней выработкой 5,6 млрд кВтч и полным объемом водохранилища 5,4 млрд м³ воды. По планам сроки строительства составят от восьми до десяти лет. Сдача в эксплуатацию первого гидроагрегата ГЭС — четыре года при наличии постоянного финансирования.