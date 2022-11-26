МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Возможное ограничение цен на нефть из России навредит как Москве, так и Брюсселю, и будет выгодно только Вашингтону, пишет китайская газета Global Times. СМИ: в ЕС отложили обсуждение лимита цен на нефть до следующей недели

По мнению профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, европейские страны, обсуждающие потолок цен на российскую нефть, все больше осознают, что США уговаривают ЕС вводить меры против РФ для увеличения прибыли и выгоды для Вашингтона. Поэтому возникающие разногласия по вопросу ограничений цен в государствах ЕС издание называет "предсказуемыми".

Ли Хайдун также считает, что введение лимита цен на нефть из РФ навредит не только Евросоюзу, который уже столкнулся с энергетическим кризисом, но и вызовет хаос на мировом энергорынке.

Ранее СМИ сообщали, что европейские дипломаты намерены провести обсуждение этой темы в пятницу. Позднее агентство Блумберг сообщило, что дипломаты стран-членов ЕС отложили переговоры.

Газета Politico при этом сообщила, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.