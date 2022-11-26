МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Британский министр по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности Грант Шаппс планирует вновь вынести на обсуждение создание органа Great British Nuclear (GBN), который позволит нарастить производство атомной энергии в стране в три раза к 2050 году. Об этом сообщила газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве. СМИ узнали о планах Британии по экономии энергии среди населения

Впервые кабмин озвучил намерение создать GBN в рамках стратегии энергетической безопасности в апреле, но проект не был реализован.

"Цель данной стратегии — увеличить мощность ядерной генерации в Великобритании до 24 ГВт к 2050 году, что втрое больше, чем в настоящее время, и обеспечить до 25% прогнозируемого спроса на электроэнергию в стране", — пояснило издание.

Times уточнила, что GBN будет отвечать за развитие сети из 20-30 малых модульных реакторов, которые строит компания Rolls-Royce, а также за получение разрешений на планирование и проведение подготовительных работ на новых ядерных объектах.

По данным издания, один из источников в Уайтхолле сообщил, что GBN будет выступать в качестве лидера отрасли на правительственном уровне и обеспечивать ядерный элемент правительственной стратегии энергетической безопасности, которая ранее в этом году была разработана правительством бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Большинство британцев ощутили повышение стоимости жизни

Предполагается, пишет Times, что GBN нужен первоначальный бюджет в размере около 500 миллионов фунтов стерлингов (около 604 миллионов долларов США), чтобы орган мог начать подготовительные работы по разработке как малых модульных реакторов, так и около четырех-шести крупных реакторов для достижения целей правительства по нулевому энергопотреблению.

Шаппс, сообщает издание, должен был сделать объявление о создании GBN в следующий вторник, но, по данным источников в правительстве, оно может быть отложено из-за разногласий в Уайтхолле по поводу финансирования проекта в условиях сокращения госбюджета. Однако, по мнению источников, проект в конечном итоге все же будет реализован, так как, по их словам, он пользуется поддержкой премьер-министра Великобритании Риши Сунака и министра финансов страны Джереми Ханта.

В последние десятилетия атомная энергетика в Великобритании находилась в упадке. Так, в 2016 года в первые за 20 лет началось строительство новой АЭС Hinkley Point. На фоне усиливающегося энергетического кризиса власти Британии в апреле этого года объявили о планах построить семь атомных электростанций к 2050 году в рамках усилий по развитию собственных источников электроэнергии. В сентябре 2022 года британское правительство заявило, что выделит 700 миллионов фунтов на строительство АЭС Sizewell C в рамках почти двухмиллиардного проекта для обеспечения энергетической безопасности Великобритании.