МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. В МАГАТЭ не ведутся дискуссии о внесении изменений в требования к безопасности АЭС, заявил РИА Новости замглавы агентства Михаил Чудаков на полях форума "Атомэкспо" в Сочи. В МАГАТЭ спрогнозировали последствия удара по отработавшему топливу на ЗАЭС

"Все принятые акты уже существуют: нельзя вести военные действия против площадок и атомных станций, химических объектов. Это давно существующий акт, ему уже десяток лет. Может быть, примут еще что-то, но пока я не вижу такого предложения или решения. МАГАТЭ работает со всеми площадками, и самое главное, конечно, чтобы был мир во всем мире", — сказал он.

Замглавы МАГАТЭ также сообщил, что в Гане, Нигерии и Кении уже в ближайшие годы можно ожидать появления атомной энергетики, а массово мирный атом появится в Африке к 2030 году.

"В тех, которые усиленно к этому готовятся. Я думаю, это Гана, Нигерия и Кения", — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента агентства о том, в каких странах в ближайшие годы может появиться атомная энергетика.

Чудаков пояснил, МАГАТЭ имеет инфраструктурные миссии, занимающиеся подготовкой стран-новичков в ядерной энергетике.

"Проводили такие миссии в Гане, Нигерии, Нигере, Марокко, Кении, Судане. В следующем году у нас запланирована Замбия. Африка активно готовится к тому, чтобы строить атомную энергетику, создавать ее, включать ее в свой пул источников энергии. И это объяснимо, поскольку население у них растет, во многих странах оно за двадцать лет увеличилось в два раза. А источников нет, нет даже тех "грязных", против которых мы боремся — нет угля, газа, нефти. Им больше ничего не остается, только уповать на надежную атомную энергетику. Сроки у них установлены — до 2030 года во многих странах атомная энергетика может появиться", — добавил он.

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