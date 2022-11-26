МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. В настоящее время энергосистеме Украины не хватает 25% мощности, сообщили в Укрэнерго.
"По состоянию на 11.00 (12.00 мск — ред.) введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Тем не менее, еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците", — сказано в сообщении на странице компании в соцсети.
В пятницу вечером Укрэнерго сообщала о дефиците мощности в 30%.
В среду в минэнерго Украины заявили, что из-за ударов Вооруженных сил РФ все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг министерство сообщало, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
Согласно данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.
https://1prime.ru/energy/20221126/838960888.html
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