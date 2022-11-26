МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. В настоящее время энергосистеме Украины не хватает 25% мощности, сообщили в Укрэнерго. Украина может решить ситуацию с ударами по энергообъектам, заявил Песков

"По состоянию на 11.00 (12.00 мск — ред.) введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Тем не менее, еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците", — сказано в сообщении на странице компании в соцсети.

В пятницу вечером Укрэнерго сообщала о дефиците мощности в 30%.

В среду в минэнерго Украины заявили, что из-за ударов Вооруженных сил РФ все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг министерство сообщало, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.

Согласно данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.