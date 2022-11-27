ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — ПРАЙМ. Позиция России по поставкам нефти и газа при введении ценового потолка была озвучена в заявлении президента, однако есть нюансы, требующие проработки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. СМИ: лимит цен на нефть из России выгоден лишь США, а навредит Москве и ЕС

"Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента (Владимира) Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем, и газом не будем. Поэтому пока позиция такая", — сказал он Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

Тем не менее, по словам Пескова, Москва смотрит на те цифры, которые озвучиваются.

"Очень много нюансов, которые нам нужно просчитывать. Поэтому, имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами", — подчеркнул Песков.

Европа обсуждает стоимость и потолок цен на топливо, но решение пока не было объявлено.