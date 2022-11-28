МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Желание Польши снизить потолок цен на российскую нефть вдвое может нарушить единство Евросоюза, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата. Песков рассказал, каким странам Россия не будет поставлять нефть и газ

Ранее большинство стран ЕС поддержали предложение о предельной стоимости российской нефти на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом Польша и страны Балтии посчитали, что этот параметр будет "слишком выгодным" для Москвы.

В итоге, по данным агентства Bloomberg, переговоры зашли в тупик. По правилам, для принятия решения о введении лимита нужно согласие всех стран — членов Евросоюза.

"Наступил момент, когда мы должны послать Владимиру Путину четкие сигналы о нашем единстве", — подчеркнул источник, комментируя инициативу Варшавы.

По данным издания, в Евросоюзе продолжаются споры насчет лимита цен на российскую нефть, соответствующий вопрос должен быть решен "задолго до 5 декабря".