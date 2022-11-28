МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Желание Польши снизить потолок цен на российскую нефть вдвое может нарушить единство Евросоюза, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.
Ранее большинство стран ЕС поддержали предложение о предельной стоимости российской нефти на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом Польша и страны Балтии посчитали, что этот параметр будет "слишком выгодным" для Москвы.
В итоге, по данным агентства Bloomberg, переговоры зашли в тупик. По правилам, для принятия решения о введении лимита нужно согласие всех стран — членов Евросоюза.
"Наступил момент, когда мы должны послать Владимиру Путину четкие сигналы о нашем единстве", — подчеркнул источник, комментируя инициативу Варшавы.
По данным издания, в Евросоюзе продолжаются споры насчет лимита цен на российскую нефть, соответствующий вопрос должен быть решен "задолго до 5 декабря".
https://1prime.ru/energy/20221128/838966581.html
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