МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Желание Польши снизить потолок цен на российскую нефть вдвое может нарушить единство Евросоюза, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Ранее большинство стран ЕС поддержали предложение о предельной стоимости российской нефти на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом Польша и страны Балтии посчитали, что этот параметр будет "слишком выгодным" для Москвы.

В итоге, по данным агентства Bloomberg, переговоры зашли в тупик. По правилам, для принятия решения о введении лимита нужно согласие всех стран — членов Евросоюза.

"Наступил момент, когда мы должны послать Владимиру Путину четкие сигналы о нашем единстве", — подчеркнул источник, комментируя инициативу Варшавы.

По данным издания, в Евросоюзе продолжаются споры насчет лимита цен на российскую нефть, соответствующий вопрос должен быть решен "задолго до 5 декабря".