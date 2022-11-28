МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Отказ от добываемых в Арктике энергоресурсов, вероятнее всего, подорвет устойчивость глобального энергетического рынка. Так считает посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. ЕС уступит движимой русофобией Польше по ценам на нефть, считает эксперт

Дипломат принимает участие в четвертом Северном форуме в по устойчивому развитию Якутске, который проходит с 28 ноября по 1 декабря.

"Отказ от добываемых в Арктике нефти и газа в целом чреват подрывом устойчивости глобального энергетического рынка, может привести к гораздо более серьезным потрясениям по сравнению с теми, которые мы наблюдаем в настоящее время в европейской энергетической сфере", — сказал он в ходе выступления на мероприятии.

По словам Корчунова, Евросоюз в октябре 2021 года принял стратегию, в которой зафиксировано намерение стран сообщества добиваться запрета на добычу углеводородов в Арктике и в прилежащих территориях, а также запрет на покупку таких энергоносителей под природоохранным предлогом.

Посол отметил, что подобные решения негативно отразятся на европейцах и коренном населении территорий.

"Надо идти не по пути искусственных ограничений нефте- и газодобычи, а по пути обеспечения ее устойчивого характера", — добавил Корчунов.