Посол Корчунов: отказ от нефти и газа Арктики подорвет устойчивость мирового энергорынка
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Отказ от добываемых в Арктике энергоресурсов, вероятнее всего, подорвет устойчивость глобального энергетического рынка. Так считает посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Дипломат принимает участие в четвертом Северном форуме в по устойчивому развитию Якутске, который проходит с 28 ноября по 1 декабря.
"Отказ от добываемых в Арктике нефти и газа в целом чреват подрывом устойчивости глобального энергетического рынка, может привести к гораздо более серьезным потрясениям по сравнению с теми, которые мы наблюдаем в настоящее время в европейской энергетической сфере", — сказал он в ходе выступления на мероприятии.
По словам Корчунова, Евросоюз в октябре 2021 года принял стратегию, в которой зафиксировано намерение стран сообщества добиваться запрета на добычу углеводородов в Арктике и в прилежащих территориях, а также запрет на покупку таких энергоносителей под природоохранным предлогом.
Посол отметил, что подобные решения негативно отразятся на европейцах и коренном населении территорий.
"Надо идти не по пути искусственных ограничений нефте- и газодобычи, а по пути обеспечения ее устойчивого характера", — добавил Корчунов.
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