МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Роснефть", "Новатэк-Юрхаровнефтегаз", "Лукойл-Западная Сибирь" и "Красноярская нефтегазовая компания" (КНК) 15 декабря примут участие в аукционе на крупный нефтегазовый участок Ладукетский на Таймыре, сообщили журналистам в Роснедрах. СМИ: США давят на Европу для введения потолка цен на нефть

Ладукетский с начальной ценой 24,378 миллиона рублей соседствует с Паютским участком "Новатэка-Юрхаровнефтегаза", его ресурсы по нефти составляют 15 миллионов (D1) и 2,2 миллиона тонн (D2), по газу — 66 миллиардов (D1) и 11,8 миллиардов кубометров (D2), конденсата по D1 — 2 миллиона тонн.

Также 15 декабря будет определен недропользователь участка Енисейский. Им заинтересовались "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" и КНК. Его начальная цена — 16,433 миллиона рублей, ресурсы по D1 — 2,3 миллиона тонн нефти, 26,9 миллиарда кубометров газа и 2,4 миллиона тонн конденсата, по D2 — 5,3 миллиона тонн нефти, 40,3 миллиарда кубометров газа и 3,5 миллиона тонн конденсата. Участок граничит с Южно-Лескинским участком, лицензия на который выдана "Новатэк-Юрхаровнетегаз".

Кроме того, в этот день аукцион должен был пройти и на Озерный участок, одна на него была подана только заявка от КНК. Согласно регламенту, как единственный участник компания может получить лицензию на право пользования им, уплатив разовый платеж — начальную стоимость плюс шаг аукциона.

Озерный с начальной ценой 35,909 миллиона рублей соседствует с Пайяхским и Байкаловским месторождениями, которые являются частью проекта "Восток Ойл". В центре Озерного участка расположено Озерное газовое месторождение, открытое в 1969 году. Ресурсы по D1 (перспективные) — 11,9 миллиона тонн нефти, 29,8 миллиарда кубометров газа и 1,5 миллиона тонн конденсата, по D2 (прогнозные) — 1,3 миллиона тонн нефти, 5,2 миллиарда кубометров газа и 0,4 миллиона тонн конденсата.