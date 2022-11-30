МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Отмена временного таможенного декларирования вывозимых из России в Казахстан нефти и нефтепродуктов нужна, чтобы обеспечить динамичность поставок, объяснила замминистра энергетики России Анастасия Бондаренко. Минэнерго планирует обязать энергосбытовые компании отчитываться о долгах

Временное периодическое таможенное декларирование позволяет компаниям-экспортерам предварительно зарезервировать поставляемые за границу объемы. Совет Федерации ратифицировал в среду протокол, вносящий изменения в соглашение между правительствами РФ и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года. Документом отменяется установленное законодательством РФ временное декларирование нефти и нефтепродуктов, вывозимых в Казахстан.

"Отмена временного периодического таможенного декларирования необходима для обеспечения динамичности поставок при вывозе товаров из Российской Федерации. При старой схеме одна компания могла задекларировать весь допущенный объем поставок товаров, и при этом не вывезти их в полном объеме, что мешало выполнению обязательств Российской Федерации по межправсоглашению", — сказала Бондаренко, слова которой приведены в релизе на сайте Минэнерго.

Она уточнила, что аналогичная модель таможенного регулирования уже действует для вывоза товаров в Белоруссию, Киргизию, Таджикистан, Армению, а также Южную Осетию и Абхазию.