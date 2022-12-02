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Специалисты МАГАТЭ посетили Южно-Украинскую АЭС
Энергетика
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Специалисты МАГАТЭ на этой неделе посетили Южно-Украинскую АЭС, следует из опубликованного на портале агентства заявления. "На этой неделе МАГАТЭ провело миссию по ядерной... ПРАЙМ, 02.12.2022
энергетика, новости, миссия магатэ, украина, аэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВЕНА, 2 дек — ПРАЙМ. Специалисты МАГАТЭ на этой неделе посетили Южно-Украинскую АЭС, следует из опубликованного на портале агентства заявления.
"На этой неделе МАГАТЭ провело миссию по ядерной безопасности на Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС)", — сказано в тексте документа.
Отмечается, что специалисты несколько дней анализировали ядерную и физическую безопасность станции, а также потребности объекта.
Ранее агентство сообщало о намерении проинспектировать ряд атомных электростанций по запросу Киева.