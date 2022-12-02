ВЕНА, 2 дек — ПРАЙМ. Специалисты МАГАТЭ на этой неделе посетили Южно-Украинскую АЭС, следует из опубликованного на портале агентства заявления. МАГАТЭ обсуждает с Россией и Украиной создание зоны безопасности на ЗАЭС

"На этой неделе МАГАТЭ провело миссию по ядерной безопасности на Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС)", — сказано в тексте документа.

Отмечается, что специалисты несколько дней анализировали ядерную и физическую безопасность станции, а также потребности объекта.

Ранее агентство сообщало о намерении проинспектировать ряд атомных электростанций по запросу Киева.