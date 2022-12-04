МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Страны западного мира во главе с США и Европой рискуют потерять свою значимость из-за ввода предельной цены на нефть из России. Такое мнение высказал автор статьи в издании The Hill Питер Доран. СМИ: США могут резко сократить помощь Украине

"Потолок цен на российскую нефть имеет все признаки надвигающегося исторического фиаско. Сейчас на мировом энергетическом рынке фактически не осталось свободной нефти. Поэтому велик риск того, что после введения ограничений цены на нефть взлетят", — говорится в материале.

По мнению Дорана, еще летом текущего 2022 года Вашингтон и союзники склонялись к тому, что ограничение цены для покупателей российской нефти станет "элегантным шагом" в решении проблемы бюджетных доходов России. Но сейчас, отмечает автор, ситуация другая.

"Потолок цен в 60 долларов за баррель выгоден России, потому что стоимость добычи российской нефти составляет от 20 до 40 долларов", — отмечается в материале.

На текущей неделе страны G7, Евросоюз и Австралия согласовали "потолок" для российской нефти на отметке 60 долларов за баррель. Покупатели не должны платить дороже этой отметки за поставки сырья по морю. Вступить в силу потолок должен одномоментно с эмбраго Евросоюза — с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля следующего года — для нефтепродуктов.