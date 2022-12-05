МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. 

Добыча нефти

Эксперт оценил последствия введения потолка цен для нефтяного рынка

Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.

ЭМБАРГО

Европейский союз летом принял шестой пакет санкций, в рамках которого договорился о поэтапном введении эмбарго на морские поставки нефти из РФ, чтобы оно наступило 5 декабря. Для нефтепродуктов переходный период будет больше, и запрет наступит 5 февраля.

Ценовые ограничения не распространяются на поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

ПОТОЛОК

Помимо эмбарго 5 декабря вступает в силу ограничение цен на российскую нефть. Страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз договорились установить лимит стоимости нефти из России с поставкой по морю на уровне 60 долларов за баррель. 

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Но его размер не останется фиксированным и будет пересматриваться раз в два месяца, первый пересмотр запланирован уже в середине января. Изменения потребуют единогласного решения всех членов Евросоюза. Предполагается, что предельная цена каждый раз будет устанавливаться на уровне на 5% ниже от рыночной, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства (МЭА).

КАК СТОРОНЫ ВИДЯТ СИТУАЦИЮ

Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу вышеуказанных ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях. 

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Из стран ОПЕК+ никто пока не комментировал эти действия Запада в связке с судьбой нефтяной сделки. Но в начале октября министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман говорил, что ОПЕК+ не знает, что будет с эмбарго Европы на российскую нефть и потолком цен на нее, кто его поддержит и как отреагирует рынок.

В день принятия решения о предельной цене российской нефти высокопоставленный европейский источник в Брюсселе сообщил, что введение потолка положительно отразится как на мировых рынках, так и на инфляции.

Он также уверяет, что регулируемый потолок, по мнению ЕС, позволит продолжить поставки российской нефти по цене ниже рыночной.