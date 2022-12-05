МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Эксперт оценил последствия введения потолка цен для нефтяного рынка

Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.

ЭМБАРГО

Европейский союз летом принял шестой пакет санкций, в рамках которого договорился о поэтапном введении эмбарго на морские поставки нефти из РФ, чтобы оно наступило 5 декабря. Для нефтепродуктов переходный период будет больше, и запрет наступит 5 февраля.

Ценовые ограничения не распространяются на поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

ПОТОЛОК

Помимо эмбарго 5 декабря вступает в силу ограничение цен на российскую нефть. Страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз договорились установить лимит стоимости нефти из России с поставкой по морю на уровне 60 долларов за баррель. Новак: Россия прорабатывает механизмы запрета на применение потолка цен

Но его размер не останется фиксированным и будет пересматриваться раз в два месяца, первый пересмотр запланирован уже в середине января. Изменения потребуют единогласного решения всех членов Евросоюза. Предполагается, что предельная цена каждый раз будет устанавливаться на уровне на 5% ниже от рыночной, рассчитанной на основании данных Международного энергетического агентства (МЭА).

КАК СТОРОНЫ ВИДЯТ СИТУАЦИЮ

Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу вышеуказанных ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях. Западу предрекли историческое фиаско из-за России

Из стран ОПЕК+ никто пока не комментировал эти действия Запада в связке с судьбой нефтяной сделки. Но в начале октября министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман говорил, что ОПЕК+ не знает, что будет с эмбарго Европы на российскую нефть и потолком цен на нее, кто его поддержит и как отреагирует рынок.

В день принятия решения о предельной цене российской нефти высокопоставленный европейский источник в Брюсселе сообщил, что введение потолка положительно отразится как на мировых рынках, так и на инфляции.

Он также уверяет, что регулируемый потолок, по мнению ЕС, позволит продолжить поставки российской нефти по цене ниже рыночной.