МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Индонезия намерена построить атомную электростанцию к 2039 году для достижения нулевых выбросов и удовлетворения внутренних потребностей в энергии, сообщает агентство по регулированию ядерной энергетики страны. Доля "Росатома" в проекте финской АЭС упала до трех процентов, сообщили СМИ

Директор агентства по ядерным установкам Хендра Субекти заявил, что для реализации этой цели Индонезия ищет инвесторов, способных финансировать строительство станции.

"Мы разработали регламент безопасности ядерной инфраструктуры и подготовили площадку для станции. Мы почти готовы", — приводится слова Субекти в пресс-релизе, опубликованном на сайте агентства.

Он добавил, что АЭС не будет размещена в сейсмоопасном районе.

Субекти также отметил, что есть несколько частных компаний, готовых подключиться к финансированию. Несмотря на это, агентство ожидает новых инвесторов, в том числе и в лице государств.

Перспективы развития атомной энергетики в Индонезии сейчас активно обсуждаются. Ранее правительство страны объявило о полном отказе от паровых и угольных ТЭС. Несмотря на поддержку мировым сообществом инициативы перехода к чистой энергетике, Индонезии пока не удалось обеспечить проекту масштабные зарубежные инвестиции.

Россия может предложить Индонезии проект плавучей АЭС, заявил ранее первый замгендиректора госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров. По его словам, российские специалисты работают с индонезийскими коллегами, и найдены сейсмобезопасные места, где можно построить даже наземную АЭС большой мощности.