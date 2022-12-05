МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Евросоюз, импортировавший значительные объемы российских энергоресурсов, не имеет права требовать от Индии ограничить импорт этой продукции, заявил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар. В Германии рассчитывают на поддержку Индией потолка цен на нефть из России

По словам главы внешнеполитического ведомства, станы ЕС не 17 ноября закупили больше российских энергоресурсов, чем "десять любых отдельно взятых стран". Кроме того, объем закупки Европой "голубого топлива" из России в шесть раз превысил показатель Индии, а угля — в два раза, добавил он.

Он подчеркнул, что правительствам и СМИ пора понять реальное положение дел и прекратить требовать от Индии того, чего не соблюдают и в Европе.

"Европа выбрала отдать приоритет собственным энергетическим потребностям – это я понимаю. Но почему ЕС требует от Индии не делать то же самое?" – отметил Джайшанкар, подчеркнув, что СМИ и западному сообществу следует прекратить требовать от Нью-Дели то, что ЕС не соблюдает.