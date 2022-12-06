АНКАРА, 6 дек — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган в ближайшее время объявит об обнаружении в Ширнаке (юго-восток страны) месторождений нефти, запасы на которых оцениваются в 250 миллиардов долларов, сообщила газета Sabah. Турция и Алжир создадут совместную компанию для разведки нефти и газа

"Колумнист Sabah Явуз Донат написал важную статью о запасах нефти, обнаруженных в Ширнаке, и сообщил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган сделает объявление об этом в ближайшие дни. Согласно информации, полученной Донатом от экспертов в регионе, в Ширнаке бурятся новые скважины и объем запасов значителен. Вот новость, которая сделает Турцию счастливой", — пишет издание.

Сообщается, что возможный объем добычи нефти, обнаруженной на территории, ведущей к горе Габар, оценивается в пять тысяч баррелей в сутки с возможностью довести до 20 тысяч.

"Резервы… О миллиардах долларах говорят… Цифры со многими нулями… С каждой новой скважиной цифры растут… Примерно 250 миллиардов долларов", — сообщило издание.