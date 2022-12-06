МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Совет Госдумы считает целесообразным провести парламентские консультации и сформировать консолидированную позицию по принципиальным направлениям международного энергетического сотрудничества со странами СНГ, БРИКС и ОПЕК, сообщается на сайте комитета Госдумы по энергетике со ссылкой на главу комитета Павла Завального. СМИ: ОПЕК+ может снизить добычу нефти, тогда потолок цен не даст эффекта

"Совет Государственной Думы считает целесообразным провести парламентские консультации и сформировать консолидированную позицию по принципиальным направлениям международного энергетического сотрудничества со странами СНГ, БРИКС, ОПЕК. Соответствующие поручения даны комитету по энергетике, комитету по международным делам, комитету по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками", — говорится в сообщении.

Депутат обращает внимание, что проводимая ЕС и странами G7 "агрессивная политика имеет конечной целью вовсе не прекращение военных действий на Украине, а глобальное переформатирование взаимоотношений в сфере энергетики в свою пользу, образование картеля потребителей нефти и ослабление регулирующей функции ОПЕК+". "И это – реальный и достаточно опасный не только для России, но и для всей мировой экономики сценарий", — считает он.

"Да, страны ОПЕК+ контролируют 69% экспорта нефти и на данный момент имеют солидарные позиции по основным принципам функционирования мирового рынка нефти. Но нужно понимать, что страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, Индия и Китай контролируют без малого 90 процентов всего мирового импорта нефти. Даже формально отказавшись имплементировать механизм ценового потолка, Индия и Китай могут использовать его в своих интересах, оказывая давление на производителей нефти. К сожалению, сегодня мы уже видим тому фактическое подтверждение", — указывает Завальный

С одной стороны, объем экспорта российской нефти в Китай по итогам января-октября 2022 года увеличился на 9,5 % и составил почти 72 миллиона тонн, что на 1,8 миллиона тонн меньше, чем поставляет Саудовская Аравия, а с другой, "российские компании предоставляют покупателям из Китая и Индии значительные, до 20 и выше долларов за баррель, скидки", замечает глава комитета.

"Дополнительным фактором, осложняющим ситуацию, является то, что энергетические и промышленные компании, правительства стран, банки, регулирующие органы в качестве эталонов при формировании цен на производные финансовые инструменты и для расчета стоимости контрактов на поставку физических объемов нефти используют преимущественно котировки зарубежных ценовых агентств – американского Platts и британского Argus. Независимой системы, которая была бы признана нашими партнерами, например, в объединениях БРИКС, ОПЕК+ и использовалась при осуществлении торговых операций, не существует", — резюмирует Завальный.