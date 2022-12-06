МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) слегка понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 101,48 доллара за баррель с прежних 102,13 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. В Турции раскрыли, как США зарабатывают миллиарды на контрабанде нефти

Кроме того, EIA понизило прогноз средней цены Brent на будущий год — до 92,36 доллара за баррель с 95,33 доллара.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2022 год также был понижен — до 95,22 доллара за баррель с ноябрьской оценки в 95,88 доллара, на 2023 год — до 86,36 доллара с 89,33 доллара за баррель.

Минэнерго США также повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день — до 11,87 миллиона баррелей, на следующий год – на 30 тысяч баррелей, до 12,34 миллиона баррелей в день следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

В ноябре минэнерго США повысило прогноз на текущий год на 80 тысяч баррелей в день — до 11,83 миллиона баррелей, на 2023 год – понизило на 50 тысяч баррелей, до 12,31 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Оценка добычи нефти в США в 2021 году осталась на уровне 11,25 миллиона баррелей в день.