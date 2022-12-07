БУДАПЕШТ, 7 дек — ПРАЙМ. Парламент Венгрии одобрил законопроект о продлении сроков эксплуатации четырех действующих энергоблоков АЭС "Пакш", сообщает пресс-служба высшего законодательного органа страны. Глава МИД Венгрии прокомментировал ход строительства АЭС "Пакш"

В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии летом также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш" и подали соответствующую заявку на рассмотрение в парламент.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте венгерского парламента, законопроект поддержали 170 депутатов, восемь были против и один воздержался. Указ вступит в силу со дня опубликования, в настоящее время ожидается, что его должен подписать спикер национального собрания Ласло Кевер.

Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС – общемировая практика. Сохранение существующего парка реакторных установок позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству и вводу в эксплуатацию новых мощностей.

Четыре энергоблока АЭС "Пакш" мощностью 500 мегаватт были построены в период с 1982 по 1987 год, а 30-летний срок эксплуатации был продлен на 20 лет между 2012 и 2017 годами, поэтому в период с 2032 по 2037 год их пришлось бы отключить.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года. На это уже получена соответствующая строительная лицензия.