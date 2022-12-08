МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Chevron Corp в среду сообщила, что увеличила свой бюджет капитальных затрат на 2023 год на двузначный процент по сравнению с текущим годом до 17 млрд долларов, поскольку инфляция приводит к росту расходов на производство энергоносителей, а компания активно вкладывает деньги в проекты по производству топлива с низким углеродным следом. Запад обвинил Турцию в сбое поставок нефти, сообщила Financial Times

Как и другие американские энергетические компании, получившие прибыль от роста цен на топливо в этом году, Chevron сталкивается с растущим давлением со стороны Белого дома, требующего больше инвестировать в запасы ископаемого топлива. Компания также готовится к расширению операций в Венесуэле.

Согласно заявлению компании, она будет удерживать расходы в диапазоне 15-17 млрд долларов, несмотря на резкий рост цен на нефть в этом году, который привел к рекордно высоким прибылям и позволил выплатить рекордные суммы акционерам.

"Мы поддерживаем дисциплину капитальных затрат, инвестируя в развитие традиционных и новых источников энергии", — отметил гендиректор Chevron Майкл Вирт. Минэнерго США заявило об увеличении добычи нефти в стране за неделю

Бюджет Chevron на 2023 год предусматривает удвоение примерно до 2 млрд долларов расходов на возобновляемые виды топлива и проекты по сокращению выбросов диоксида углерода.

Инфляция затрат в этом году составила в среднем 4%-6%, в некоторых регионах она была выше, сообщили в Chevron. В Пермском бассейне, самом крупном сланцевом месторождении США, инфляция затрат составила 10%-12%.

Chevron и ее конкуренты в последние годы сократили расходы на мегапроекты, переключившись на быстро окупаемые начинания, такие как сланцевые месторождения США. Хотя бюджет на следующий год выше, он значительно ниже расходов в размере 20 млрд долларов, которые были в прошлом десятилетии, и менее половины от 41,9 млрд долларов, потраченных в 2013 году.

Второй по величине производитель нефти в США потратит в этом году менее 15 млрд долларов на новые проекты. Это чуть меньше 15,3 млрд долларов, заложенных в бюджет год назад.