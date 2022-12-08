ПАРИЖ, 8 дек — ПРАЙМ. Французская энергетическая компания EDF закупила в 2022 году у России 153 тонны обогащенного урана, таким образом на РФ приходится 15% деятельности EDF по обогащению урана, сообщает в четверг издание Point. СМИ: Испания планирует поставлять водород по коридору BarMar

По данным газеты, EDF в этом году закупила 7000 тонн природного урана для снабжения своих электростанций. Французская энергокомпания получает поставки из разных стран, таких как Казахстан, Узбекистан, Канада, Нигер. Однако этот природный уран, который содержит всего 0,7% изотопа уран-235, должен быть "обогащен" для обеспечения ядерной цепной реакции, чтобы его можно было использовать в качестве основы топлива для АЭС.

"Именно на этом этапе вмешивается "Росатом": по долгосрочным контрактам с российским гигантом EDF отправляет часть своего природного урана в Россию, где он обогащается перед отправкой обратно во Францию ​​(или куда-либо еще)", — пишет Point.

По данным издания, EDF закупила в этом году, как и в 2021-м, 153 тонны обогащенного урана из России.

"Как подтверждает источник, знакомый с этим вопросом, на Россию приходится 15% деятельности EDF по обогащению урана", — отмечается в статье.

Как ранее сообщали французские СМИ, Франция продолжает покупать у РФ уран, а также отправлять в Россию ядерное топливо. Так, 29 ноября корабль "Михаил Дудин" из Санкт-Петербурга привез во Францию партию российского природного урана и обогащенного в РФ урана.

Газета Monde отмечала, что хоть Франция и не зависит от России в вопросе эксплуатации своих АЭС, однако в России расположен единственный в мире завод, способный перерабатывать ядерные отходы французских электростанций.

"Росатом" занимает первое место в мире по обогащению урана (по итогам 2021 года российская атомная госкорпорация занимала 38% мирового рынка).