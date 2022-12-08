МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российская компания "Лукойл" и американская Crossbridge Energy Partners близки к заключению сделки по продаже нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" Isab, расположенного на итальянском острове Сицилия, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Лукойл" перенаправит экспорт каспийской нефти в КТК, сообщил Reuters

"Стоимость соглашения между "Лукойлом" и Crossbridge, которую поддерживает швейцарский сырьевой трейдер Vitol, может составить чуть менее 1,5 миллиарда евро (1,58 миллиарда долларов)", — пишет агентство со ссылкой на два источника, которые отмечают, что условия сделки еще могут измениться.

Один из источников сказал агентству, что планы правительства Италии привлечь нефтегазовую группу Eni к управлению НПЗ ускорили переговоры между "Лукойлом" и Crossbridge.

Агентство пишет, что, согласно другому источнику, доходы НПЗ, по прогнозам, вырастут в этом году более чем в три раза и превысят 10 миллиардов евро (10,55 миллиарда долларов) благодаря росту цен на дизельное топливо и бензин.

Продолжение работы НПЗ Isab в сицилийском городе Приоло оказалось под угрозой из-за шестого пакета антироссийских санкций ЕС, который предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ с 5 декабря. Завод "Лукойла" на Сицилии в настоящее время перерабатывает российскую нефть Urals.

В четверг совет министров Италии одобрил специальный декрет, предусматривающий срочные меры по спасению этого крупнейшего в стране НПЗ, который обеспечивает около 20% потребности страны в автомобильном топливе. Позже министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо объяснил, что в рамках декрета правительство берет на себя ответственность за временное чрезвычайное управление НПЗ, используя нефтяную компанию, которой могла бы стать Eni. По словам Урсо, в субботу он получил от властей США гарантии, что банки, которые будут финансировать операции в ходе временного управления, не попадут под санкции.

Генеральный директор предприятия Евгений Маняхин ранее заявлял итальянским СМИ, что переговоры по продаже нефтеперерабатывающего завода Isab на Сицилии находятся в продвинутой стадии и могут быть завершены до конца года. Также он сказал, что руководство Isab не считает вариант с внешним управлением "ни справедливым, ни полезным".