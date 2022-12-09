МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Сирийские власти временно объявили о четырехдневной рабочей неделе в госучреждениях на фоне острой нехватки топлива из-за санкций и падения курса местной валюты. САНА назвало объем вывезенной американскими военными нефти из Сирии

"Работа госучреждений, кроме тех, работа которых должна быть бесперебойной, будет прекращена в воскресные дни 11 и 18 декабря ввиду ситуации с нефтепродуктами, сложившейся из-за санкций и односторонних экономических мер, введенных в отношении Сирии", — говорится в сообщении кабинета министров. Выходными в Сирии являются пятница и суббота.

В связи с решением кабмина отменены также занятия в рядах университетов. Власти сообщили о нескольких рейдах, в ходе которых были задержаны дельцы, продававшие бензин, дизель и мазут нелегально и складировавшие нефтепродукты.

Министр внутренней торговли Амр Салим заявил радиостанции Sham FM, что, несмотря на решение о дополнительных выходных, власти не позволят остановить пекарни и больницы из-за нехватки топлива.

По его словам, уже закрыты 142 АЗС из-за нарушений правил торговли, при этом он отметил, что приобретение топлива для властей является непосильной ношей, так как для этого нужна иностранная валюта.

Министр отметил, что четкого графика решения ситуации с нехваткой топлива не имеется, а правительство оказалось застигнуто врасплох.

По словам министра нефти Бассама Тоаме, кризис начался еще 50 дней назад, но с ним удавалось справляться за счет запасов. Министр заявил радиостанции, что ситуацию ухудшила задержка прибытия танкеров с нефтью – 3 декабря в сирийский порт Баньяс прибыл танкер с 700 тысячами баррелей нефти, который несколько месяцев по требованию США удерживали у берегов Греции. Тоаме подчеркнул, что одним танкером проблему не решить.

Аналогичные ситуации возникают не первый год в Сирии из-за многочисленных санкций, введенных в отношении страны.

Сирия потребляет порядка 100 тысяч баррелей нефти в день, а производит сама лишь 24 тысячи. Многие из месторождений или разрушены, или вне контроля правительства страны, а из-за наложенных на страну западных санкций доставка нефти и нефтепродуктов в страну крайне затруднена.