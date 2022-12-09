ПАРИЖ, 9 дек — ПРАЙМ. Французская энергокомпания EDF запустила в эксплуатацию еще два остановленных атомных энергоблока, теперь во Франции работают 40 из 56 реакторов, пишет издание Figaro. Во Франции начнут отключать свет для экономии электроэнергии

Как уточняется, объекты на атомных электростанциях были перезапущены с 8 на 9 декабря, а в среду заработал энергоблок на станции Катенном.

Суммарная мощность всех введенных в эксплуатацию реакторов составляет 39 ГВт, они обеспечат электричеством 70 процентов семей и до 60 процентов французских предприятий, отмечается в сообщении.

В начале следующего года перезапустят ряд других атомных энергоблоков, остановленных в связи с плановым ремонтом и неисправностями.

Ранее EDF взяла на себя обязательство перезапустить все остановленные реакторы к зиме, чтобы избежать дефицита электроэнергии во Франции.