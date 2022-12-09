2022-12-09T15:16:45+03:00
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2022
https://1prime.ru/energy/20221209/839117716.html
Французская EDF запустила еще два атомных энергоблока, сообщили СМИ
Энергетика
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Французская энергокомпания EDF запустила в эксплуатацию еще два остановленных атомных энергоблока, теперь во Франции работают 40 из 56 реакторов, пишет издание Figaro. Как... ПРАЙМ, 09.12.2022
энергетика, новости, edf, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ПАРИЖ, 9 дек — ПРАЙМ. Французская энергокомпания EDF запустила в эксплуатацию еще два остановленных атомных энергоблока, теперь во Франции работают 40 из 56 реакторов, пишет издание Figaro.
Как уточняется, объекты на атомных электростанциях были перезапущены с 8 на 9 декабря, а в среду заработал энергоблок на станции Катенном.
Суммарная мощность всех введенных в эксплуатацию реакторов составляет 39 ГВт, они обеспечат электричеством 70 процентов семей и до 60 процентов французских предприятий, отмечается в сообщении.
В начале следующего года перезапустят ряд других атомных энергоблоков, остановленных в связи с плановым ремонтом и неисправностями.
Ранее EDF взяла на себя обязательство перезапустить все остановленные реакторы к зиме, чтобы избежать дефицита электроэнергии во Франции.