BP сообщила, что международные санкции затрудняют продажу ее доли в "Роснефти"
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. BP продолжает активно заниматься продажей своей доли в 19,75% в "Роснефти", однако процесс выхода из актива затягивается из-за санкционных и регуляторных ограничений, сообщила британская компания.
"BP продолжает активно добиваться продажи своей доли в "Роснефти". Процесс сложный как из-за международных санкций, так и из-за российского законодательства. BP активно занимается маркетингом этого актива, но возможность его продажи ограничена российским законодательством и правительством России, имеющим фактические права одобрять покупателя, а также ограничениями, вытекающими из международных санкций. Ожидалось, что это будет, и так и оказалось, затянувшийся процесс", — говорится в сообщении.
Также компания добавила, что не получала никаких выплат по дивидендам от "Роснефти" после своего решения в феврале об уходе из России и не ожидает их в будущем.
В конце октября глава "Роснефти" Игорь Сечин напомнил, что BP до сих пор остается "теневым акционером", не участвует в работе органов управления, но сохраняет все права и дивиденды. В ходе своего выступления он, воспользовавшись случаем, сообщил, что полагающиеся британской компании дивиденды за второе полугодие 2021 года в размере 700 миллионов долларов перечислены на ее счета.
Позднее "Роснефть" добавляла, что официально уведомляла своих акционеров об этих выплатах согласно законодательству, хотя BP это отрицала.
В феврале британская компания сообщила о решении продать свои 19,75% в "Роснефти" и выйти из совместных с ней предприятий, а также из совета директоров компании. Этот шаг был вызван началом спецоперации России на Украине. СМИ сообщали, что теперь ВР ищет покупателей для своих российских активов, включая долю в "Роснефти", контактируя с компаниями в Азии и на Ближнем Востоке. В мае BP сообщала, что убыток из-за выхода из "Роснефти" составил 24,033 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/energy/20221209/839119016.html