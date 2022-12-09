МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. BP продолжает активно заниматься продажей своей доли в 19,75% в "Роснефти", однако процесс выхода из актива затягивается из-за санкционных и регуляторных ограничений, сообщила британская компания. TotalEnergies вывела своих представителей из совета директоров "Новатэка"

"BP продолжает активно добиваться продажи своей доли в "Роснефти". Процесс сложный как из-за международных санкций, так и из-за российского законодательства. BP активно занимается маркетингом этого актива, но возможность его продажи ограничена российским законодательством и правительством России, имеющим фактические права одобрять покупателя, а также ограничениями, вытекающими из международных санкций. Ожидалось, что это будет, и так и оказалось, затянувшийся процесс", — говорится в сообщении.

Также компания добавила, что не получала никаких выплат по дивидендам от "Роснефти" после своего решения в феврале об уходе из России и не ожидает их в будущем.

В конце октября глава "Роснефти" Игорь Сечин напомнил, что BP до сих пор остается "теневым акционером", не участвует в работе органов управления, но сохраняет все права и дивиденды. В ходе своего выступления он, воспользовавшись случаем, сообщил, что полагающиеся британской компании дивиденды за второе полугодие 2021 года в размере 700 миллионов долларов перечислены на ее счета. Катар заинтересовался заводом "Лукойла" на Сицилии, сообщили СМИ

Позднее "Роснефть" добавляла, что официально уведомляла своих акционеров об этих выплатах согласно законодательству, хотя BP это отрицала.

В феврале британская компания сообщила о решении продать свои 19,75% в "Роснефти" и выйти из совместных с ней предприятий, а также из совета директоров компании. Этот шаг был вызван началом спецоперации России на Украине. СМИ сообщали, что теперь ВР ищет покупателей для своих российских активов, включая долю в "Роснефти", контактируя с компаниями в Азии и на Ближнем Востоке. В мае BP сообщала, что убыток из-за выхода из "Роснефти" составил 24,033 миллиарда долларов.