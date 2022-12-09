МИНСК, 9 дек — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить на ближайшей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным цены на энергоносители. BP рассказала о проблемах с продажей доли в "Роснефти"

"Обсудить вопросы безопасности, но главное — экономические проблемы. Мы там будем обсуждать эту проблему по энергоносителям", — приводит слова Лукашенко агентство Белта. Белорусский президент напомнил, что он и президент России договорились в ближайшее время встретиться и обсудить экономическую проблематику отношений двух стран.

"Вопрос не в том, какие цены у нас. Вопрос, если уж мы пошли на глубокую кооперацию с Россией… в том, чтобы при нашей теснейшей интеграции для субъектов хозяйствования были равные возможности", — заявил глава государства, комментируя журналистам в пятницу в Бишкеке тему стоимости российского газа для Минска.

Лукашенко подчеркнул, что для Минска важно иметь такие цены на газ, чтобы белорусские и российские предприятия работали в равных конкурентных условиях.

"Главное — равные условия. Пусть газ будет и 1600 долларов, как в Европе, не дай бог, конечно, но равно в России и Беларуси. Вот это для нас важный элемент. Ну, мы договоримся (по ценам на газ – ред.)", — убежден белорусский президент.

Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года — 128,52 доллара за 1 тысячу кубометров. Белоруссия с апреля перешла на расчеты за газ в российских рублях. Также подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования до конца 2022 года цены на российский газ для Белоруссии и наценки "Газпром трансгаз Беларусь" в привязке к российскому рублю.