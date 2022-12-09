МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Работа по созданию "тройственного газового союза" уже началась, партнеры России готовы к совместным действиям в данном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин по завершении саммита ЕАЭС. У России не будет потерь из-за "потолка" цен на нефть, заявил Путин

"Все и хотят этой совместной работы, и готовы даже к совместным инвестициям", — подчеркнул глава государства на пресс-концефернции.

По словам Путина, для реализации идеи нет никаких значимых препятствий, однако потребуется "большая" системная работа, экспертные оценки, подсчеты и согласования. Газовый союз имеет большие перспективы, считает российский лидер.

Путин также сообщил, что для обсуждения инициативы в Москву прибудут представители Казахстана, а представители Узбекистана недавно уже совершили визит. Работа идет также на уровне вице-премьеров.

Президент добавил, что Казахстан и Узбекистан осознают свою потребность в дополнительных поставках энергоресурсов. "Энергодобывающие, газодобывающие страны, как Казахстан и Узбекистан, смотрят вперед, конечно, и правильно делают", — сказал он и указал на необходимость "сверить часы". Путин рассказал о "зашкаливающих" ценах на газ в Европе

Путин обсудил идею создания "тройственного газового союза" с главой Казахстана во время двусторонней встречи в Москве. Как заявлял вице-премьер РФ Александр Новак, у стран есть значительный потенциал для взаимодействия в энергетической сфере.

Прес-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что проект носит коммерческий характер и отвечает интересам участвующих в нем сторон.