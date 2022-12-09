Путин заявил о готовности Казахстана и Узбекистана к работе над "газовым союзом"
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Работа по созданию "тройственного газового союза" уже началась, партнеры России готовы к совместным действиям в данном направлении, заявил президент РФ Владимир Путин по завершении саммита ЕАЭС.
"Все и хотят этой совместной работы, и готовы даже к совместным инвестициям", — подчеркнул глава государства на пресс-концефернции.
По словам Путина, для реализации идеи нет никаких значимых препятствий, однако потребуется "большая" системная работа, экспертные оценки, подсчеты и согласования. Газовый союз имеет большие перспективы, считает российский лидер.
Путин также сообщил, что для обсуждения инициативы в Москву прибудут представители Казахстана, а представители Узбекистана недавно уже совершили визит. Работа идет также на уровне вице-премьеров.
Президент добавил, что Казахстан и Узбекистан осознают свою потребность в дополнительных поставках энергоресурсов. "Энергодобывающие, газодобывающие страны, как Казахстан и Узбекистан, смотрят вперед, конечно, и правильно делают", — сказал он и указал на необходимость "сверить часы".
Путин обсудил идею создания "тройственного газового союза" с главой Казахстана во время двусторонней встречи в Москве. Как заявлял вице-премьер РФ Александр Новак, у стран есть значительный потенциал для взаимодействия в энергетической сфере.
Прес-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что проект носит коммерческий характер и отвечает интересам участвующих в нем сторон.
https://1prime.ru/energy/20221209/839120592.html