В Японии объяснили, как антироссийские санкции усилят позиции Москвы
Nihon Keizai: повышение спроса на энергоресурсы из-за санкций усилит зависимость Азии от России
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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Повышение спроса на энергоносители, вызванное введением санкций в отношении России, в будущем усилит зависимость развивающихся стран от Москвы, утверждается в материале японского издания Nihon Keizai.
Ссылаясь на представителя Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам Ютаку Сиракаву, авторы материала отмечают, что в результате введения антироссийских санкций после 2027 года спрос на энергоресурсы в мире превысит предложение. По мнению Сиракавы, в связи с этим среди развивающихся стран возрастет число тех, кто будет активно сближаться с Россией и Китаем.
Из этого авторы Nihon Keizai делают вывод, что "в условиях дефицита Азии осталось лишь обратиться за помощью к Москве — как бы инициаторы ограничений ни хотели обратного".
https://1prime.ru/energy/20221210/839123575.html
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