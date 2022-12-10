МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Повышение спроса на энергоносители, вызванное введением санкций в отношении России, в будущем усилит зависимость развивающихся стран от Москвы, утверждается в материале японского издания Nihon Keizai. Премьер Японии высказался о заключении мирного договора с Россией

Ссылаясь на представителя Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам Ютаку Сиракаву, авторы материала отмечают, что в результате введения антироссийских санкций после 2027 года спрос на энергоресурсы в мире превысит предложение. По мнению Сиракавы, в связи с этим среди развивающихся стран возрастет число тех, кто будет активно сближаться с Россией и Китаем.

Из этого авторы Nihon Keizai делают вывод, что "в условиях дефицита Азии осталось лишь обратиться за помощью к Москве — как бы инициаторы ограничений ни хотели обратного".