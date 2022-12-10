МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. После отмены заморозки цен на бензин и дизельное топливо на нормализацию импорта нефтепродуктов в Венгрию может уйти несколько месяцев, а на устранение дефицита на автозаправках — несколько недель, заявил президент и генеральный директор венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади. Глава МИД Венгрии призвал готовиться к "нападению" со стороны Евросоюза

На текущей неделе правительство Венгрии приняло решение отменить заморозку цен на бензин и дизельное топливо, после того как получило письмо от нефтегазовой компании MOL о проблемах со снабжением страны топливом. Впервые правительство заморозило цены на бензин и дизельное топливо на уровне 480 форинтов (1,3 доллара) в ноябре 2021 года на три месяца и с тех пор несколько раз продлевало.

Как сообщил ранее в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник венгерского Исследовательского института стратегической обороны Национального университета госслужбы Андраш Деак, подобное решение было связано с истощением запасов нефтепродуктов и сокращением их импорта в преддверии вступления в силу санкций на нефтепродукты из России, поскольку соседним Австрии, Словакии и Хорватии было невыгодно экспортировать в Венгрию нефтепродукты при такой низкой розничной цене, а нефтеперерабатывающий завод MOL мог обеспечить лишь две трети потребления.

"В последнее время образовался очень серьезный дефицит. Потребуются недели, чтобы доступность топлива снова достигла нормального уровня. Надеемся, что очереди скоро исчезнут, но полная нормализация импорта может занять несколько месяцев. В идеале к началу следующего года страна сможет располагать стабильным импортом и значительно более высокими запасами", — сказал Хернади в интервью порталу Telex.hu.

Глава MOL приветствовал решение правительства отменить ценовой потолок на топливо, поскольку "оно было в интересах страны с точки зрения безопасности снабжения", и уточнил, что компания готова платить повышенные налоги на сверхприбыль.

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан подписал указ о повышении налога на сверхприбыль для компаний от продажи бензина и дизельного топлива с 40% до 95%. Налог на сверхприбыль, доход от которого будет направлен в фонд сокращения коммунальных расходов и фонд обороны, был введен правительством Венгрии в конце мая после того как на всей территории страны был объявлен режим ЧП из-за ситуации на Украине.

Перед отменой ценового потолка на топливо в Будапеште и провинции росли очереди на заправках, в дефиците был, как правило, 95-й бензин по замороженной цене. По рыночным ценам, которые составляют 641 форинт (1,6 доллара) за литр для бензина и 699 форинтов (1,7 доллара) для дизельного топлива, заправиться было можно. Управляющий директор MOL Дьёрдь Бача заявил, что ситуация с поставками топлива в Венгрию критическая.