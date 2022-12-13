КАИР, 13 дек — ПРАЙМ. Арабским странам-производителям нефти в рамках ОАПЕК необходимо стремиться к нивелированию влияния политических моментов на нефтяные рынки, заявил на заседании организации министр нефти Ирака Хайян Абдулгани. В Саудовской Аравии отметили правильность решений ОПЕК+ по добыче нефти

Абдулгани был избран в понедельник главой совета министров ОАПЕК (Организации арабских стран-экспортеров нефти) на заседании альянса в Кувейте.

По словам Абдулгани, возникла необходимость пересмотра структуры ОАПЕК, чтобы она могла более эффективно реагировать на изменения на нефтяном рынке.

Министр подчеркнул, что члены ОПЕК+ работают над уменьшением негативных эффектов на цены на нефть таких факторов, как геополитическая ситуация, войны и обстановка со здравоохранением.

"Политические пертурбации это один из факторов, ведущих к ухудшению проблемы (с ценами на нефть — ред.), ущерб наносится одновременно и потребителю, и производителю. Мы должны задействовать нефть и энергетику как средство сближения стран, нивелировать влияние последствий политических конфликтов на нефтяные рынки. Конфликт между Европой и РФ негативно отразился на стабильности мировых рынков", — цитирует пресс-служба Абдулгани его выступление.

Он выразил надежду, что стороны конфликта решат проблемы через диалог.

Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел встречу в преддверии вступления в силу ограничений по ценам на российскую нефть. Было решено сохранить текущие квоты добычи.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер Александр Новак сообщил в воскресенье, что Россия рассматривает возможные механизмы запрета применения потолка цены для поставок российской нефти.

Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.